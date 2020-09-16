ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع للاطّلاع على استعدادات اللجنة لتنظيم الانتخابات في عدد من البلديات.

رئيس اللجنة المركزية أكّد خلال اللقاء -بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب- عن جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستطلق حملة توعوية خلال الأيام المقبلة حول الانتخابات البلدية، وسيتم الإعلان رسميًا خلال شهر أكتوبر عن فتح باب التسجيل لإجراء الانتخابات وفق إجراءات احترازية ووقائية.

والقى المستشار صالح كلمة عقب اللقاء جاء فيها: “تحية للشعب الليبي العظيم الشعب الصابر المجاهد الذي انتزع استقلاله سنة 1951.م من المستعمر الإيطالي، والذي أعطى للعالم كلّه أفضل البطولات في التضحية والفداء من أجل الوطن ودحر الإرهابيين وطردهم من البلاد، وأترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين امتزجت دمائهم الزكية بتراب أرض الوطن، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونحيي ونشكر اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية؛ لما تقوم به من جهد كبير من أجل إنجاز هذه المهمّة الوطنية”.

وشدّد صالح على أنّ مجلس النواب حريص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، قوامها حقُّ الترشيح والانتخاب، وحتى يتكّمن من ممارستها لضمان مشاركة كلّ المواطنين في الحياة العامة وممارسة حقوقه، مردفًا: “وإنني أدعوهم لحسن الاختيار، وأن يختاروا من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا من خيرة أبناء الشعب الليبي، حتى يشاركوا في صناعة القرار وفي تحريك عجلة التنمية، والتي الشعب هو محركها وهو الهدف من التنمية”.

رئيس مجلس النواب اختتم كلمته بالقول: “وإنني أدعو إلى سرعة إنجاز هذه المهمّة الوطنية لكي يختار الشعب الليبي من يمثّلهم في المجالس البلدية في كل المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، نتمنى من الله أن يلمّ شمل الشعب الليبي وأن تتوحّد كلمتنا وأن نكون صفًا واحدًا، حتى نجتاز هذه المرحلة العصيبة”.