صحيفة: برلين عرضت على واشنطن صفقة مليارية مقابل “السيل الشمالي-2”

صحيفة: برلين عرضت على واشنطن صفقة مليارية مقابل “السيل الشمالي-2”

ألمانيا – ذكرت الصحيفة الألمانية “دي تسايت” أن ألمانيا عرضت على الولايات المتحدة صفقة بالمليارات مقابل عدم فرض عقوبات على مشروع الغاز “السيل الشمالي-2”.

ووفقا لمصادر الصحيفة فقد أعربت برلين عن استعدادها لاستثمار ما يصل إلى مليار يورو في بناء محطتين في ألمانيا لاستقبال الغاز الطبيعي الأمريكي المسال.

وجاء ذلك في رسالة بتاريخ 7 أغسطس الماضي أرسلت من أولاف شولتز نائب المستشار ووزير المالية الألماني إلى ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي.

بالمقابل “يتوجب على الولايات المتحدة عدم عرقلة بناء مشروع (السيل الشمالي-2) أو تشغيله”، على حد ما ذكرته الصحيفة.

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي-2″، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويلقى المشروع معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهددت واشنطن مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ المشروع.

المصدر: “تاس”