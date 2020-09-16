اليمن – أكد المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن امس أنه أرسل مسودة محدثة للإعلان المشترك إلى طرفي الأزمة في اليمن.

وأشار غريفيث في تغريدة على “تويتر”، إلى أن “المسودة المحدثة، والتي أرسلها الأسبوع الماضي، تعكس وتوازن تعليقاتهم وتشمل مداخلات من المجتمع المدني والنساء وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام”.

وقال: “مناشدتي للأطراف بسيطة.. اختاروا السلام. انهوا هذا النزاع.. اعملوا معنا بشكل عاجل على الإعلان المشترك”.

يشار إلى أن وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين سيتوجهان إلى سويسرا غدا الأربعاء لاستئناف المباحثات حول ملف الأسرى لدى الطرفين، والتي ستنطلق الخميس المقبل.

المصدر: “المشهد اليمني”