إسبانيا – نشر موقع “سكواكا” العالمي المختص في إحصائيات لاعبي كرة القدم، قائمة لأفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، القائمة برصيد 95 هدفا، متقدما بفارق عشرة أهداف عن وصيفه، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وحل مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا، تشيرو إيموبيلي، في المركز الثالث، برصيد 80 هدفا، متقدما بفارق هدفين على النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في المرتبة الخامسة برصيد 76 هدفا.

وجاءت قائمة أفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) خلال المواسم الثلاثة الأخيرة كالتالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 95 هدفا.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – 85 هدفا.

3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 80 هدفا.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 78 هدفا.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 76 هدفا.

6- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (أرسنال) – 68 هدفا.

7- الإنجليزي هاري كاين (توتنهام) – 65 هدفا.

8- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 64 هدفا.

9- الإنجليزي جايمي فاردي (ليستر سيتي) – 63 هدفا.

10- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة) – 62 هدفا.

المصدر: وكالات