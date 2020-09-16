روسيا – كشف البروفيسور أليكسي بويفيروف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سيتشينوف الطبية، المواد الغذائية التي تسبب تلف الكبد المزمن عند الإفراط بتناولها .

وأشار البروفيسور، إلى أن الكثيرين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي ينجم عن الإفراط بتناول الدهون والسكريات. ولكن الأخطر في هذا الأمر هو سكر الفركتوز، الذي يتحول إلى دهون تتراكم بالدرجة الأولى في الكبد، ما يؤدي إلى التهابه.

وأضاف الأخصائي، يتناول الكثيرون المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من سكر الفركتوز، لأنهم يعتبرونها مفيدة للصحة.

ويقول، “على سبيل المثال العصائر. التي تحتوي على شكل سكر الفركتوز الأكثر ضررا للصحة، لأنه سريع الامتصاص، ومباشرة يعالج ويتحول إلى دهون”.

وأشار الدكتور، إلى أنه عند الإفراط بتناول هذه المواد، قد تصبح بعض الفواكه ضارة بالكبد. وينصح بتوخي الحذر من الإفراط بتناول العسل، لأنه “البطل المطلق” في نسبة احتوائه على سكر الفركتوز.

المصدر: نوفوستي