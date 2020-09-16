إيطاليا – أعلنت القيادية في الحزب الديمقراطي الإيطالي، لاورا بولدريني، أن برلمانيي حزبها تقدموا بطلب مساءلة للحكومة من أجل اتخاذ إجراءات للحصول على توضيحات من بكين حول جمع بيانات شخصية.

ووفقا لبولدريني فقد جمعت شركة Zhenhua Data الصينية قائمة بيانات شخصية لحوالي 2.4 مليون مواطن أوروبي، بينهم إيطاليون.

وقالت بولدريني في تصريح صحفي إن القائمة المعنية “تضم أكثر من 4000 إيطالي، بمن فيهم أنا أيضا، يبدو أن شركة Zhenhua Data جمعت بياناتهم الشخصية. وهؤلاء هم سياسيون ورجال أعمال وشخصيات عامة وحتى أشخاص لديهم صلة بالمنظمات الإجرامية”.

وأردفت بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي: “ما يبرز في هذا الشأن يثير القلق سواء من حيث حماية البيانات الشخصية أو من حيث التدخل غير المبرر في حياة مواطنينا”. وقالت “نحن بحاجة وفي أقرب وقت إلى أقصى درجات الوضوح” بهذا الصدد من جانب السلطات في بكين.

ويشارك الحزب الديمقراطي في الائتلاف الإيطالي الحاكم مع حركة “خمس نجوم”، التي تتمتع بعلاقات قوية مع الصين.

وبناء على تقارير نشرتها وسائل إعلام، من بينها صحيفة “إل فوليو” الايطالية، فإن Zhenhua Data، ومقرها مدينة شينغن، جمعت بيانات شخصية من مصادر مفتوحة وشبكات إجتماعية، لحوالي 2.4 مليون مواطن أوروبي.

المصدر: “آكي” الإيطالية