ليبيا – نفى وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الأمين تقارير أفادت بنيّة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تقديم الاستقالة من منصبه.

الأمين وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء ردًا على سؤال حول صحّة الأخبار التي تحدّثت عن استقالة السراج قال: “هذه أخبار كاذبة وليس لها أيّ أساس، وهدفها التضليل الإعلامي والسراج باقٍ وحكومة الوفاق مستمرّة”.

وحول الهدف من نشر هكذا أخبار في ظلّ هذه الظروف والتطور السياسي في الملف الليبي، أكّد وزير العمل أنّ الهدف هو التضليل فقط، ونحن ننفي هذه الأخبار جملة وتفصيلًا.