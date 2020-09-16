الهند – غادر مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال والوفد الهندي، في 15 سبتمبر اجتماعا عبر الإنترنت لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، احتجاجا على تصرف الوفد الباكستاني.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي، أن سبب مغادرة الوفد للاجتماع الذي استضافه الجانب الروسي، كان استخدام باكستان كخلفية خلال خطاب ممثلها، لخريطة باكستانية تضمنت الأراضي التي تعتبر الهند جزءا من أراضيها.

وأضافت: “في اجتماع مستشاري الأمن القومي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي نظمته الدولة التي تترأس المنظمة حاليا (روسيا)، استخدم مستشار الأمن الباكستاني عن عمد خريطة مزيفة روجت لها باكستان مؤخرا. هذا التصرف يعتبر انتهاكا فظا لقواعد الاجتماع. لذلك بعد التشاور مع الطرف المضيف، غادر الوفد الهندي الاجتماع كعلامة احتجاج”.

المصدر: تاس