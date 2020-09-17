السعودية – نفى رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، تدخله في صفقة تعاقد نادي التعاون السعودي مع مدرب الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال المستشار السعودي في تصريحات تلفزيونية: “كارتيرون ليس جوزيه مورينيو (المدرب البرتغالي الشهير) لأخطط لخطفه من الزمالك.. لم أكن مقتنعا به منذ أن كان مدربا للأهلي (قبل عامين)”.

وأضاف آل الشيخ :”لم يعد لي تدخل سواء في الكرة السعودية أو المصرية في الوقت الحالي، هذا الملف أصبح مغلقا الآن”.

وتابع الرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري :”لا أعمل في الخفاء، الزج باسمي في أي أزمة تحدث لأي فريق، بات أمرا سخيفا.. قالوا إنني أحارب الزمالك المصري تارة، والأهلي المصري تارة أخرى”.

وواصل آل الشيخ :”أتمنى أن يكبروا هؤلاء عقولهم جيدا، كيف أحارب الأهلي وأنا واحد من بين جماهيره؟ وأكرر أنني سأعود لدعم النادي إذا رغب الجمهور، وإذا وجدت التقدير”.

وتواترت أنباء حول تدخل آل الشيخ، الرئيس الفخري السابق لنادي التعاون السعودي، في عملية تعاقد الأخير مع كارتيرون، الذي فسخ عقده قبل يومين مع الزمالك المصري ودفع الشرط الجزائي الذي يبلغ ربع مليون دولار، من أجل الرحيل إلى التعاون، الذي وقع معه عقدا يمتد لموسمين.

المصدر: وكالات