فيينا – تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الخميس، مع قرب انحسار الإعصار “سالي” الذي يضرب خليج المكسيك منذ الثلاثاء، وتسبب في تعليق ربع إنتاج الولايات المتحدة النفطي.

وتسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة، عقب وصول العواصف والأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار إلى ساحل الخليج الأمريكي الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وأجلت شركات نفطية العاملين لديها في حقول تقع في دائرة الإعصار منذ منتصف الأسبوع الجاري، ما دفع الأسعار إلى الصعود إلى جانب بيانات أمريكية أخرى محفزة صدرت، الأربعاء، ما دفع الأسعار للصعود لأعلى مستوى في أسبوعين، قبل أن تتراجع في التعاملات المبكرة اليوم.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، تراجعا مفاجئا لمخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة مع توقعات محللين بصعودها 1.3 مليون برميل.

وبحلول الساعة (07:28 ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، تتداول عند 41.80 دولارا للبرميل بهبوط 38 سنتا أو بنسبة 0.83 بالمئة.

كذلك، تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بمقدار 39 سنتا أو بنسبة 0.98 بالمئة إلى 39.78 دولارا للبرميل.

الأناضول