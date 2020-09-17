ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل إلى مرحلة يريد فيها فقط الخروج من المشهد بأمان كونه يعلم أنّه لا طاقة له بالصراعات القادمة في المنطقة الغربية وأنّ البوصلة تتجّه إلى تفاهمات لن يكون بأيّ حال من الأحوال ضمن إفرازاتها.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الأربعاء أضاف: “وبالطبع موقفه هذا يساهم في تسريع الخطى إلى طاولة الحوار المزمعة، والتي شكّلها وخطط لها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في أيامه الأخيرة، لكني شخصيًا لا أتوقع أكثر من نتائج اتفاق الصخيرات، أي تقاسم للسلطة دون تصوّر فاعل لحلحلة الأسباب والعناصر الحقيقية للأزمة”.