إيطاليا – اكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية “إيني” كلاوديو ديسكالزي، اليوم الخميس، إن مجموعة الطاقة الإيطالية اقترحت بناء مصافي تكرير حيوية في أبوظبي بالإمارات.

وتركز شركة النفط الإيطالية الكبيرة على تطوير تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة في السنوات القليلة الماضية، إذ تكثف استعداداتها لمستقبل خال من الكربون.

وقال ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت: “التكنولوجيا أصبحت ورقة تفاوض للتحدث بلغة مختلفة.. في مجالات النفط والغاز”.

وأبرمت “إيني” في الآونة الأخيرة سلسلة من اتفاقات النفط والغاز في أبوظبي، من بينها شراء حصة 20% في “أدنوك” الإماراتية للتكرير.

المصدر: “رويترز”