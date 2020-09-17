الولايات المتحدة – ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 7.087 تريليونات دولار، مقابل 7.039 تريليونات في الشهر السابق له.

وبحسب مسح الأناضول لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الخميس، تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بـ 1.293 تريليون دولار في يوليو، مقابل 1.261 تريليون نهاية يونيو/ حزيران.

في المرتبة الثانية حلت الصين بـ1.073 تريليون دولار مقارنة بـ1.074 تريليون نهاية يونيو.

كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 424.6 مليار دولار، مقابل 445.6 مليارا، ورابعا آيرلندا بـ33.8 مليار دولار مقابل 330.4 مليارا، على أساس شهري.

فيما حلت هونغ كونغ خامسا بـ267.1 مليار دولار مقابل 266.4 مليارا، ثم البرازيل بحيازة قيمتها 265.7 مليار دولار مقابل 264.1 مليارا.

الأناضول