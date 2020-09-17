إبوظبي – ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 2.85 بالمئة، على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي إلى 214 مليار دولار.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 208.1 مليار دولار حتى يونيو/حزيران السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الخميس، أن السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، باستثمارات 124.6 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقابل 124.9 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 47.9 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في الشهر السابق له.

وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 29.5 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ6.1 مليار دولار، وقطر 4.8 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.2 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبين صعود وهبوط، تذبذبت استثمارات دول الخليج في أدوات الدين الأمريكية خلال العام الجاري، مع الضغوطات المالية التي تعرضت لها نتيجة التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

الأناضول