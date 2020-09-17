مصر – أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” أنها اكتشفت ما يقرب من 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط قبالة مصر.

وأفاد بيان صادر عن شركة إينين، امس أنه تم اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل قبالة دلتا النيل في مصر بالتعاون مع شركة الطاقة البريطانية “بي بي”.

وأوضح البيان أن الاكتشاف الجديد يقع على بعد 5 كيلومترات من الساحل و 4 كيلومترات شمال حقل نوروس المكتشف في تموز / يوليو 2015، وعمق 16 متراً.

وأشار البيان إلى أن شركة “إيني” وشريكتها “بي بي” ستناقشان خيارات تطوير حقل الغاز الطبيعي المذكور بالتنسيق مع قطاع صناعة النفط المصرية.

الأناضول