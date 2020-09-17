الأردن – سمحت وزارة العمل الأردنية للعمال المصريين المنتهية تصاريح عملهم ممن تعذر رجوعهم بسبب إغلاق المنافذ الحدودية وقيود جائحة كورونا، بالعودة إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن “العمال المصريين الحاصلين على إجازات خروج وعودة قبل 18 مارس 2020، والذين انتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم في الخارج بعد تاريخه بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، يمكنهم العودة وفق إجراءات معينة”.

وأضافت، أن “قرار وزير العمل نضال البطاينة لا يشمل من غادروا بعد التاريخ المذكور ولا يحق لهم الدخول للأراضي الأردنية”.

وحددت الوزارة آلية للعودة وفق إجراءات تشمل، “تقديم صاحب العمل طلب تجديد تصريح العمل، وتعهده بإجراء الفحص الطبي للعامل، خلال فترة لا تزيد عن شهر، بالإضافة إلى استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل وحصول العامل على فحص طبي لائق صحيا”.

وشددت الوزارة على أنه “يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفير العامل إذا كانت نتيجة فحصه الطبي غير لائق صحيا على نفقة صاحب العمل”، على ألا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.

المصدر: “قناة المملكة”