واشنطن – افادت مجموعة البنك الدولي، الخميس، إن التعافي الاقتصادي العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد يستغرق خمس سنوات.

جاء ذلك في تصريحات لكبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت، في مداخلة افتراضية بمؤتمر عقد في مدريد، وفقا لصحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”.

وأضافت راينهارت: “من المحتمل أن يكون هناك انتعاش سريع برفع جميع إجراءات القيود المرتبطة بالعزل الصحي، لكن التعافي الكامل سيستغرق نحو خمس سنوات”.

وتابعت بأن الركود الناجم عن الجائحة سيستمر لفترة أطول في بعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى وسيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.

وأردفت أن الفئات الأفقر ستكون أكثر تضررا من الأزمة في البلدان الغنية وستكون البلدان الأفقر أكثر تضررا من الغنية.

وأشارت راينهارت أنه لأول مرة منذ عشرين عاما سترتفع معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.

والخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليونا، وفق معطيات موقع “Worldometers”.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفا و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفا و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفا و868.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفا و92 شخصا، في حين تعافى 21 مليونا و804 آلاف و30 مريضا، ولا يزال 7 ملايين و287 ألفا و746 شخصا يعانون من الإصابة.

الأناضول