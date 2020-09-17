لبنان – أعلنت الرئاسة الفرنسية امس أن الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان.

وأعربت الرئاسة الفرنسية عن أسفها لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قال في آخر زيارة له إلى بيروت في مطلع سبتمبر الجاري إن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز تشكيل حكومة جديدة خلال مدة 15 يوما، انتهت أمس، وكذلك إنجاز إصلاحات جوهرية خلال 8 أسابيع.

وقال مسؤول فرنسي لـ”رويترز” “تأسف فرنسا لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم ينجحوا في الوفاء بالتعهدات التي تعهدوا بها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر أيلول 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن.”

وأضاف “لم يفت الأوان بعد: يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحدها من خلال السماح لمصطفى أديب بتشكيل حكومة على مستوى خطورة الوضع”.

وتصدرت فرنسا جهود دولية لدفع السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول المودعين على معظم أموالهم.

لكن تشكيل الحكومة في لبنان اصطدم بعراقيل سياسية، أبرزها تمسك الثنائي الشيعي “حركة أمل” و”حزب الله” بحقيبة وزارة المال وتسمية وزرائهم في الحكومة المقبلة.

المصدر: رويترز