ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العاكم منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج استلم قيادة الدولة من الناحية التنفيذية والبلاد تعاني.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء أشار إلى أنّه وبعد 4 سنوات من استيلام السراج ضاعف المعاناة وأصبحت هناك كوارث.

وأضاف: “اليوم يقول أنه تعرّض لضغوطات وعمل في ظروف غير طبيعية. نُصح كثيرًا أنه يقودنا إلى كوارث. تمنيت لو استقال اليوم وليس وعدًا في أكتوبر. يظل كارثة حلت بنا”.