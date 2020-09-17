المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال.

الشرطة افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب سعد ناطق في الدقيقة 14، لكن الأهلي نجح في تعديل الكفة في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب محمد المجحد.

الشرطة بعد تلقيه الهدف لم يستسلم وهاجم من جديد حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب مازن فياض.

الفوز منح الشرطة 3 نقاط وضعه في وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة السادسة.

وسيواجه الشرطة فريق استقلال طهران الإيراني يوم الاحد المقبل في مباراة مصيرية لحسم تأهله الى الدور المقبل.