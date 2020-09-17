الصحة اللبنانية: 634 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

لبنان – أعلنت ​​وزارة​ ​الصحة اللبنانية ​امس عن​ تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا​​​ خلال ​​الساعات​​ الـ24 الأخيرة، توازيا مع تسجيل 7 ​حالات​ وفاة.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس بالبلاد، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 26083 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 259 حالة.

كما أفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 9634، في حين أن 120 شخصا يخضعون للعلاج في العناية المركزة، وعدد الفحوصات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 12401 فحصا، 10481 منها تم اجراؤها في المختبرات، و1920 في ​المطار​.

المصدر: RT