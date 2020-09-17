الولايات المتحدة – قام سلاح الجو الأمريكي بتصنيع نموذج اختباري للمقاتلة من الجيل الجديد حقق أول رحلة جوية له.

أفادت بذلك صحيفة Defense News الأمريكية نقلا عن مساعد وزير سلاح الجو الأمريكي لشؤون المشتريات والتكنولوجيات والمواصلات، ويل رولر.

وقال مساعد الوزير:” لقد أنجزنا تحليقا استعراضيا واقتربنا بذلك من عملية إنتاج الطائرات من جيل جديد”.

فيما رفض، ويل رولر ذكر عدد المقاتلات الاختبارية الجاهزة وما هي الجهة الأمريكية التي تولت إنتاجها.

كما لم يذكر اسم المنطقة التي حقق سلاح الجو الأمريكي فيها أول تحليق اختباري للطائرة الجديدة ولم يكشف عن خصوصيات تصميم المقاتلة والغاية منها وهل يمكن استخدامها من دون طيار.

وقال إن” تلك المؤشرات لا قيمة لها. والمهم أننا استطعنا الانتقال إلى إنتاج نموذج حقيقي بمقدوره تحقيق تحليق مستقل بعد مرور عام واحد فقط من استعراض النموذج الافتراضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعد الوزير رفض كذلك الإجابة عن سؤال موجه إليه حول موعد انطلاق عملية الإنتاج الصناعي المتسلسل للطائرة الجديدة.

المصدر: سلاح روسيا