بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان العقوبات على إيران

بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان العقوبات على إيران

واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيقها.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إنه “يجب إعادة فرض العقوبات اعتبارا من يوم الأحد المقبل”.

وسعى بومبيو الشهر الماضي لإعادة فرض كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي متهما طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ووصفت 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الـ15 الخطوة الأمريكية بـ”الباطلة”، كون واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين.

ويقول دبلوماسيون، إن “قلة من الدول ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”.

المصدر: “رويترز”