أبوظبي – أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على تباين، امس فارتفعت مؤشرات أربع منها، مقابل تراجع ثلاث.

جاء تباين إغلاقات البورصات الخليجية، رغم المكاسب القوية لأسعار الخام لليوم الثاني على التوالي، بعد تأثر الإمدادات بتوقف ربع إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك، جراء إعصار “سالي”.

كما تأثرت الأسعار إيجابا، بفعل بيانات أولية غير رسمية أظهرت تراجعا حادا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، بمقدار 9.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، خلافا لتوقعات بزيادة 1.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق الأربعاء، بيانات رسمية نهائية لمركز معلومات الطاقة بشأن المخزونات.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.49 بالمئة إلى 9941.43 نقطة، بدعم من سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي ارتفع بنسبة 0.79 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي لسوق الكويت بنسبة 0.88 بالمئة إلى 5933.97 نقطة، بدعم من سهم بنك الكويت الوطني الذي ارتفع بنسبة 0.58 بالمئة.

وقفز مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.19 بالمئة إلى 1417.83 نقطة، وقاد المكاسب سهما الإثمار القابضة والبنك الأهلي المتحد اللذان ارتفعا بنسبة 13.56، و10 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2301.13 نقطة، ومن أبرز الأسهم الرابحة سهما إثمار وإعمار مرتفعين بنسبة 14.91، و2.05 بالمئة على الترتيب.

بالمقابل، واصل مؤشر سوق أبوظبي هبوطه لليوم الثالث على التوالي، وتراجع بنسبة 0.08 بالمئة إلى 4505.33 نقاط، ونزل سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.35 بالمئة.

ونزل مؤشر السوق السعودية “تداول” بنسبة 0.13 بالمئة إلى 8311.21 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.44 بالمئة، والأسماك بنسبة 8.4 بالمئة، رغم ارتفاع سهمي أرامكو وسابك بنسبة 0.28، و0.45 بالمئة على الترتيب.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.41 بالمئة إلى 3662.51 نقطة، وقاد التراجع سهما الحسن الهندسية والأسماك العمانية بنسبة 6.25، و4.65 بالمئة على الترتيب.

الأناضول