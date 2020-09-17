القدس – أعلن عضو مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس حاتم عبد القادر، أن المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال: “المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداء من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر ولمدة ثلاثة أسابيع”.

وتابع أن مجلس الأوقاف الذي يعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف الأردنية، قد اتخذ هذا القرار خلال “اجتماع طارئ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس”.

وأشار إلى أن تعليق دخول المصلين “مرهون بانصياع سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحام المسجد. في حال لم تلتزم الشرطة الإسرائيلية بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا أمام المصلين طيلة الوقت”.

وأكد أن الحرم سيبقى “مفتوحا أمام موظفي المجلس وسيرفع فيه الأذان وتقام فيه جميع الصلوات”.

المصدر: أ ف ب