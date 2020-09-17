روسيا – منحت أفلام مخرجين من روسيا وصربيا وبلغاريا واليابان جوائز رئيسية لمهرجان “الفارس الذهبي” السينمائي الدولي الذي أقيم في مدينة سيفاستوبول بالقرم.

صرح بذلك ناطق باسم المهرجان وقال إن مهرجان “الفارس الذهبي” السينمائي الدولي الـ29 أقيم في الفترة ما بين 6 و15 سبتمبر الجاري. وضم برنامجه ما يزيد عن 200 فيلم عرضها 21 بلدا.

وأقرت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في بضع فئات للمهرجان حيث نال جائزة “الفارس الذهبي” فيلم “يوميات الجراح العسكري” الوثائقي القصير من إخراج، سينيش غرابيج، الذي مثل جمهورية صربيا. ويحكي الفيلم قصة حياة الطبيب، ميودراغ لازج، وزملائه الذين ينقذون المشاركين في النزاعات العسكرية.

أما فيلم الكارتون ” وراء نجم الميلاد” من إخراج الروسية ، ناتاليا فيدتشينكو، ففاز بجائزة “الفارس الذهبي” بفئة أفلام الرسوم المتحركة.

ونال المخرج الروسي، نيقولاي بورليايف جائزة الأفلام الوثائقية مقابل إخراجه لفيلم “الذي ألغى الحرب”. وكذلك تم منح فيلم “الملك بطرس الأول” السينمائي من إخراج الصربي بيوتر ليستوفسكي. كما نال فيلم “صورة يوكا” البلغاري الياباني جائزة بفئة أفلام الطلاب.

يذكر أن المهرجان أقيم بحضور عدد كبير من المشاهدين على الرغم من انتشار وباء الفيروس التاجي. وعرضت معظم الأفلام في الهواء الطلق.

المصدر: تاس