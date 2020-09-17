إسبانيا – كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن فريق ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي لعودة اللاعب الويلزي إلى صفوف الفريق اللندني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكر موقع “فوتبول لندن”، أنه تم الاتفاق بين ريال مدريد وتوتنهام على جميع الشروط لعودة غاريث بيل إلى أسوار “وايت هارت لين”، ويتبقى فقط حقوق الصور، وبمجرد الاتفاق على ذلك البند سيتم التوقيع بشكل رسمي، مشيرا إلى أن توتنهام يأمل في إتمام الصفقة في الوقت المناسب للإعلان عن التوقيع غدا.

وأضاف التقرير أن توتنهام سيدفع 40 في المائة من أجر بيل البالغ 650 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع تغطية ريال مدريد نسبة الـ 60 في المائة المتبقية.

من جانبها، ذكرت شبكة “سكاي سبورت” الإنجليزية، أن غاريث بيل وصل إلى ملعب تدريب ريال مدريد صباح اليوم ليودع زملائه قبل الانتقال لتوتنهام هوتسبير.

وقال مراسل الشبكة الإنجليزية: “لم نكن نتوقع رؤية غاريث بيل هذا الصباح، ولكننا رأيناه يقود سيارته إلى ملعب التدريب وكان لديه متسع من الوقت للدخول والاستعداد، لسنا متأكدين من المدة التي سيقضيها هناك”.

وأضاف: “حضر بيل بالأمس لملعب التدريب وبقى هناك لمدة 20 دقيقة فقط قبل أن يختفي مرة أخرى”.

وتابع مراسل “سكاي سبورت”، قائلا: “نحن على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار مدريد وتأكدنا من وجود طائرة خاصة في وضع الاستعداد إذا حصل على الضوء الأخضر للسفر إلى لندن”.

وكشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل، أمس الأربعاء، تفاصيل الحديث الذي دار بين اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام.

وأكد بارنيت وفقا لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن اللاعب الويلزي أخبر مورينيو بأنه يحب جدا العودة إلى توتنهام خلال الميركاتو الصيفي، لأن النادي يمتلك “مكانا خاصا في قلبه”، وبات موكله قريبا أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

ويصر بارنيت على إتمام عملية عودة بيل إلى توتنهام، وذلك بعد خروج الويلزي من خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، ورغبة إدارة النادي الملكي في التخلص من راتبه الباهظ والبالغ نحو 14 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات