ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيقدّم استقالته على خلفية توجّهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد.

قزيط وفي تصريح صحفي أمس الأربعاء نقله موقع “روسيا اليوم” أوضح أنّ هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد، والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعًا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الـ 3 من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أنّ السراج سيستمرُّ لكنّه سيبقى لتسيير الأعمال حتى تكوين مجلس رئاسي جديد نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنّ عليه مغادرة المشهد.

عضو مجلس الدولة لفت إلى أنه من المتوقع أن تتمّ استقالة السراج بتنسيق مع تركيا وأنّ السراج كان في البحرين ومن غير المستبعد أن يكون ذهب إلى تركيا فعلًا.