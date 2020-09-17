ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إنّ ما صرّح به رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمته ما هو إلا للظهور بمظهر الزهد وعدم الحرص على البقاء في المنصب وأنّ الفشل سببه المؤامرة؛ لذلك لن يحدث أيّ تغيير خلال المدة التي حدّدها والتي ربطها باتفاق الأجسام السياسية الذي يعلم هو جيدًا أنه لن يحصل طالما هو على رأس المجلس الرئاسي.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الأربعاء أوضح أنّ السراج هو من أسّس مجلس النواب في طرابلس وهو تحت سلطته وبذلك يكون هو من قسّم هذا الجسم إلى شطرين وعدم اكتمال النصاب في شطري البرلمان يجعله عاجزًا عن استكمال أيّ توافق يتمّ بينه وبين مجلس الدولة وبذلك يصبح السراج في مأمن من أيّ عملية سياسية يمكن أن تمسّ الرئاسي.