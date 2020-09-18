ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على إستقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المشروطة بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل.

أوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال:” لاحت في الأفق القريب طاولة حوار أعد لها غسان سلامة المبعوث الأممي السابق في آخر أيامه لكن عُطلت آنذاك بمكيدة دولية هدفها عدم الخوض في أسباب الأزمة الحقيقية وهي إنهاء هيمنة الميليشيات وجمع السلاح المنفلت والعدالة الحقيقية في توزيع الثروة، ووضع حد للفساد المستشري والاتفاق على قاعدة دستورية وطنية، يتم الانتقال بموجبها إلى المرحلة الدائمة”.

ورأى أوحيدة أن أي وضع جديد مغاير لهذا الواقع الحالي المرير لن يكون أسوأ منه وربما هذه هي الجرعة القادمة.