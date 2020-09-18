أول رد من التعاون السعودي على مرتضى منصور

أول رد من التعاون السعودي على مرتضى منصور

السعودية – نفى نادي التعاون السعودي تفاوضه مع مدربه الحالي، الفرنسي باتريس كارتيرون، أثناء توليه قيادة نادي الزمالك المصري، مشددا على أنه يحترم كل الأندية بصفة عامة، والزمالك بصفة خاصة.

وقال التعاون في بيان نشره على موقعه الرسمي، إنه كان في مفاوضات مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، لكن تم إيقاف المفاوضات في مراحلها النهائية، بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك.

وأضاف البيان: “وجه نادي التعاون مستشاره القانوني للتأكد من ذلك (استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك)، عبر وكيل كارتيرون، وأبدى فريق التعاون رغبته في التعاقد مع المدرب الفرنسي بسبب سيرته الذاتية المميزة، حينها أكد المستشار القانوني للنادي أن كارتيرون قد استقال بالفعل” من الزمالك.

وأوضح: “وهنا قدم التعاون عرضا رسميا لكارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء الماضي من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميا وقانونيا مع الزمالك”.

وأكمل البيان: “نشدد على الاحترام والتقدير الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية عامة، ولنادي الزمالك والجمهور المصري بصورة خاصة”.

ورفض النادي السعودي محاولات التشكيك في العلاقات السعودية – المصرية، كما رفض أي تجاوز في حق النادي بعد أن مارس حقه الطبيعي وفق أنظمة الاحتراف.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقد بشدة رئيس نادي التعاون السعودي، محمد القاسم، بعد تغريدته التي كتب فيها “اللي يبغيه التعاون يصير”، في إشارة للتعاقد مع كارتيرون.

وقال منصور مخاطبا رئيس نادي التعاون: “يا محمد أنت فاهم الأمور بشكل مغلوط، إنك تتحدث عن مصر، وعليك أن تتكلم عنها بأدب، وأنت تشعل فتنة بين بلدين وتلعب بالنار”.

وأضاف: “الزمالك نادي مصري كبير، مثلما نحترم أهلي جدة والهلال وباقي الأندية، عليك أن تحترمنا، فأنت خطفت المدرب بالأموال، تحدث بأدب عن مصر والزمالك”.

وتابع منصور: “أخاطب محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي)، هل يرضيك ما قاله محمد القاسم على تويتر؟ لسنا عبيدا عندك.. هل أنت فاهم؟ هذا نادي الزمالك من 1911، إنه جزء من تاريخ مصر والعالم العربي وإفريقيا”.

وأكمل: “ما فعله محمد القاسم ما هو إلا سرقة وإغراء بالمال”.

المصدر: موقع نادي التعاون السعودي