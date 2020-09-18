إسبانيا – اكتشف علماء معهد كاتالونيا لعلم الأحافير في إسبانيا، نوعا جديدا من التماسيح لم يكن معروفا سابقا، عاش قبل أكثر من 70 مليون سنة.

ويشير الموقع الرسمي للمعهد، إلى أنه عثر العلماء على الرفات المتحجر للتمساح في عام 2013 في منطقة Alt-Urgell في مقاطعة Leida، ولكن قبل استخراجها بوقت قصير سرقها شخص مجهول. ونتيجة الجهود التي بذلها رجال الشرطة عثر عليه وأعيد إلى العلماء لإجراء الدراسات اللازمة.

وقد أطلق العلماء على التمساح الجديد اسم Ogresuchus furatus وتعني (التمساح المسروق -آكل البشر) للتذكير بحادثة السرقة.

ووفقا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports العلمية، ينتمي هذا التمساح إلى عائلة Sebecidae، التي عاشت خلال الحقبة بين العصر الباليوسيني والعصر الميوسيني الأوسط (قبل 66 -15 مليون سنة) وكان ينتشر في مناطق مختلفة من أمريكا الجنوبية.

وهذا التمساح نسبيا غير كبير وكان يعيش على اليابسة، ويعتقد العلماء أنه كان يتغذى على صغار الديناصورات. ويبلغ عمر الهيكل العظمي لهذا التمساح حوالي 71.5 مليون سنة. وهذا يعني أنه أقدم تمساح مكتشف من عائلة Sebecidae حتى الآن.

المصدر: نوفوستي