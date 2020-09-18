الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية كبيرة و”معاناة مرعبة لليمنيين” بسبب “صافر”

الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية كبيرة و”معاناة مرعبة لليمنيين” بسبب “صافر”

اليمن – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من “معاناة مرعبة” لسكان اليمن حال تسرب النفط من الناقلة “صافر” الراسية حاليا في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.

وقال غوتيريش، امس: “إنني قلق للغاية بشأن الوضع مع خزان النفط العائم (صافر) القابع قبالة الساحل الغربي لليمن، منذ عام 2015، حيث أنه لم يتم صيانته إلى الآن”.

وأكد غوتيريش أن “أي تسرب نفطي أو انفجار أو حريق سيكون له عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على اليمن والمنطقة بأسرها”، لافتا إلى أن “هذا سيغلق ميناء الحديدة لعدة أشهر وسيقطع الإمدادات الغذائية عن ملايين الأشخاص في اليمن”.

ودعا في هذا الصدد الى “السماح السريع وغير المشروط للفنيين للوصول إلى السفينة وتقييم حالتها وإجراء الإصلاحات الممكنة لمنع وقوع الكارثة”.

وتحمل الناقلة “صافر” اليمنية، التي تم بناؤها في اليابان خلال السبعينيات من القرن الماضي، 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي راسية قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأمر منذ العام 2015.

المصدر: تاس