ليبيا – أعتبر الاتحاد الأوروبي أن ليبيا تمر حالياً بفترة حاسمة ومحملة بالآمال برؤية التزام قوي من قبل كافة الأطراف الفاعلة للعمل على تحقيق حل سياسي للنزاع.

المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أكد وفقاً لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الجمعة أن الاتحاد لايريد التعليق بشكل خاص على إعلان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم.

واكتفى المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو بالتنويه بأن بروكسل أخذت علماً بالإعلان فالاتحاد الأوروبي منخرط في دعم الحل السياسي للازمة الليبية ويتابع عن كثب التطورات المختلفة، حسب كلامه.