اليمن – أعلن التحالف العربي امس أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات “تمكنت… مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط” في منطقة عسير قرب الحدود مع اليمن.

ويقود التحالف العربي منذ مارس 2015، والذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: “واس” + وكالات