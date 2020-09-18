ليبيا – رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بتعيين اسعد العجيلي كسفير لجمهورية تونس الشقيقة لدى ليبيا في مذكرة بعثها العجيلي ، مؤكدا ان ذلك سيساهم في تعزيز العلاقات مع الجانب التونسي في جميع المجالات .

العقوري دعا في بيان نشره المكتب الاعلامي لمجلس النواب إلى إعادة افتتاح القنصلية التونسية في مدينة بنغازي وذلك في مذكرة بعثها إلى رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي سماح دمق.

وأكد رئيس لجنة الخارجية على أهمية افتتاح القنصلية لخدمة الجالية التونسية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في هذه المنطق.