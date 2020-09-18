ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة إن استقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هي إحدى وسائل الضغط من أجل الإسراع لتشكيل الرئاسي الجديد.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس الخميس أضاف أن الآلية الخاصة برئيس ونائبين هي متفق عليها من قبل بين مجلسي الدولة والبرلمان منذ العام 2018 كما ضمنت في الإعلان الدستوري.

ورأى أن المشاورات التي جرت في القاهرة والمغرب تعجل بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن أحد أخطاء الصخيرات لم توضح من هو النائب الأول أو الثاني خاصة أن نائبين فقط هم من في الرئاسي في الوقت الراهن وأن الاختيار سيكون بين أحمد حمزة وأحمد معيتيق.