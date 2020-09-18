ليبيا – أشاد القيادي في مدينة مصراتة حسن عبدالله شابة ، عضو الوفد الأخير الذي زار القاهرة مؤخرًا بالإتفاق الذي تم التوصل له لإعادة فتح النفط .

وقال شابة ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ” : حفتر يأمر بفتح النفط رغم ضجيج الاخوان وقنواتهم واذنابهم وحملات الحمقي ومعدومي التفكير في الوطن ومأساة المواطن اليومية التي يعيشها ” .

وأضاف شابة ، بأن ” حفتر بذلك يقول لمعيتيق وان لم تحضر الي سرت ومنعك الاخوان واعوانهم نحن نفي بالعهد والوعد وعليكم ان تكملوا شروط الاتفاق ولا يستفيد الاخوان واعوانهم من دخل الشعب ” .

وختم ” القيادي المصراتي ” بالقول : ” عاشت ليبيا وانتصرت ارادة المواطن علي جنود اردوغان والاخوان ” .

وفي المقابل ، كان من المقرر أن يزور معيتيق سرت اليوم بالتنسيق مع القيادة العامة إلا أن ” عرقلة إخوانية ” حالت دون ذلك كما تقرر إلغاء مؤتمر صحفي له في مصراتة بعد اقتحام مقر انعقاده .

ويرفض صنع الله أي إتفاق محلي لإعادة تصدير النفط وفتح الموانئ مالم ينسحب الجيش منها تمامًا ، ويعتزم عوضًا عن ذلك وفق تقارير غربية التعاقد مع شركة حماية بريطانية للتأمين .

ويعتبر صنع الله المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين أحد أهم المقربين من دوائر المخابرات البريطانية ، كما يعارض أي إتفاق سياسي أو انتخابات لأن نتيجتها ستكون الإطاحة بشاغلي المناصب السيادية بينهم هو .

المرصد – متابعات