إيرلندا – تغلب نادي ميلان الإيطالي على مضيفه شامروك روفرز الإيرلندي، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الخميس، في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتكفل بتسجيل ثنائية “الروسونيري”، المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، والتركي كاهن كالهانوغلو، في الدقيقتين 23 و67.

وبلغ بذلك ميلان، الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي، حيث سيواجه نظيره بودو جليمت النرويجي، الذي تأهل على حساب زالغيريس فيلنوس الليتواني، بفوزه عليه، بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب “سان سيرو”، مواجهة ميلان وضيفه بودو جليمت.

المصدر: RT