فيينا – دعا أعضاء في تحالف “أوبك+”، امس جميع المشاركين في اتفاق خفض إنتاج النفط، إلى الالتزام بالحصص المقررة، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق الخام.

جاء ذلك، في كلمات ألقاها مشاركون في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة مراقبة خفض الإنتاج، والذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم، ونقلت تفاصيله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في كلمة له، إن الالتزام الكامل في اتفاقية خفض الإنتاج، يعتبر أساسا لنجاح جهود التحالف.

وذكر الوزير السعودي أن الإنتاج الزائد للأعضاء وعدم الالتزام بالحصص المقررة، يؤثر سلبا على سمعة “أوبك”، مشيرا أن تعويضات الدول عن الإنتاج الزائد يجب أن يتم قبل نهاية العام الجاري.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تتهم الرياض وموسكو دولا مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، لم يسميانها، بعدم الامتثال بخفض الإنتاج الواجب عليهم، ضمن حصص الخفض.

من جهته، حث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، خلال كلمة له، الأعضاء في التحالف على الالتزام الكامل، لتحقيق أهداف السوق.

وفي أبريل/ نيسان، توصلت مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/حزيران تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، بدأ تخفيف التخفيض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل/نيسان 2021.

الأناضول