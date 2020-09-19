سويسرا – أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم امس انطلاق أعمال اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” الحوثية، بلجنة الأسرى والمعتقلين، الذي تستضيفه سويسرا.

وكتب غريفيث عبر حسابه في “تويتر”: “انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي اليمن اليوم. أشكر سويسرا للاستضافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في ترؤس الاجتماع”.

ووجه غريفيث، رسالة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين قائلا: “اختتموا النقاش، اطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية”.

من جهتها، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، قائلة: ‏”يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين”.

وأكدت اللجنة الدولية “الاستعداد لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة في اليمن وفقا لدورها كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم”.

المصدر: RT