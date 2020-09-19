كوريا ج – اكدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن الاستثمارات الخارجية المباشرة للبلاد تراجعت بنسبة 27.8% خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت هذا الانكماش للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا الذي أثر سلبيا في تدفق الاستثمارات عبر العالم.

وبينما كانت قيمة الاستثمارات الخارجية الكورية الجنوبية تبلغ 16,824 مليار دولار أمريكي بين شهري أبريل ويونيو من العام 2019، لم تتجاوز خلال الفترة ذاتها من العام الجاري 2020 قيمة 12,14 مليار دولار. واعتبرت وزارة المالية الكورية الجنوبية هذا التراجع “أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الربع الاول من عام 2018”.

المصدر: وكالة يونهاب.