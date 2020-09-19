اعتقال عشرات المحتجين في نيويورك على مزاعم “استئصال الرحم” للمهاجرات

اعتقال عشرات المحتجين في نيويورك على مزاعم “استئصال الرحم” للمهاجرات

الولايات المتحدة – اعتقل العشرات من المتظاهرين خلال مسيرة في مدينة نيويورك، احتجاجا على مزاعم عن استئصال الرحم للنساء المهاجرات في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في ولاية جورجيا.

وبحسب التقارير المحلية قامت الشرطة امس باعتقال أكثر من 15 متظاهرا في شوارع مدينة نيويورك، خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على تلك الأفعال المزعومة.

و يأتي ذلك في أعقاب الشكوى التي قدمتها إحدى الممرضات في المركز، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة في الادعاءات بأن النساء المهاجرات قد تعرضن لإجراءات جراحية غير مرغوب فيها.

المصدر: RT