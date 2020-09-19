الولايات المتحدة – جمع الأمريكيون مبلغا قدره 50 مليون دولار لشراء جثة لينين. وقد لقي المشروع تأييدا واسعا لدى المواطنين الأمريكيين والروس على حد سواء.

أوردت وكالة “نوفوستي” الروسية هذا الخبر نقلا عن الفنان التشكيلي الأمريكي، دافيد داتونا. وسبق للفنان أن بادر إلى إنشاء نسخة من ضريح لينين في واشنطن وأعرب عن الرغبة في شراء جثمان لينين ودفع مقدما نقديا قدره مليون دولار. كما قال إنه جاهز لجمع مبلغ أكبر لهذا الغرض.

مع ذلك فإن زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف أعلن أن الوطن وقادته لا يبيعهم إلا خونة.

ورد على ذلك الفنان الأمريكي قائلا:” على الرغم من كونكم رئيسا للحزب الشيوعي الروسي فيبدو لي أن فلاديمير أيليتش لينين هو زعيم البروليتارية العالمية وليس الطبقة العاملة الروسية فقط. وحتى إذا لم تريدوا تسليم الجثة لنا إلى الأبد فيمكن أن تدرسوا مسألة تسليمها لمدة معينة، مع العلم أن مشكلة بقاء جثة لينين في وسط موسكو تثير قلقا لدى عدد كبير من الروس.

وقال الفنان التشكيلي إنه قد تلقى خلال يوم واحد فقط عشرات الاقتراحات من الذين يريدون الاستثمار في هذا المشروع بمبلغ 50 مليون دولار. وقد لقي المشروع تأييدا لدى المواطنين الأمريكيين والروس على الرغم من رد الفعل السلبي من جانب بعض السياسيين الروس.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن مغزى المشروع يكمن في تغيرات تطرأ على المجتمع الأمريكي الذي يميل أكثر فأكثر إلى إجراء تغيرات ذات طابع اجتماعي شيوعي. ويرى الفنان أن ضريح لينين الجديد قد يصبح رمزا للتغيرات عشية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي