ليبيا – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنّ إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن نيته ترك منصبه في نهاية أكتوبر يعبّر عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة في تاريخ ليبيا.

الخارجية الإيطالية أضافت في بيان لها وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية: “إيطاليا تابعت بعناية التصريحات التي أعلن عنها السراج بخصوص عزمه ترك منصبه بحلول نهاية أكتوبر، ما يفسح المجال للسلطة التنفيذية الجديدة التي ينبغي أن تنجم عن المفاوضات في إطار الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتّحدة”.

وعبّرت الخارجية الإيطالية عن الأمل في أن تدعم جميع الأطراف بشكل مسؤول مسار الحوار نحو حلّ متّفق عليه للأزمة في إطار عملية برلين، وذلك مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي.