الولايات المتحدة – واصل الذهب، امس مكاسبه متجها نحو تحقيقها للأسبوع الثاني على التوالي، مستفيدا من تراجع الدولار وتوجهات البنوك المركزية حول العالم نحو المزيد من التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 9:50 ت.غ، ارتفع المعدن النفيس في التعامل الفوري بمقدار 10.55 دولار أو بنسبة 0.54 بالمية إلى 1954.58 دولار للأوقية.

وقفز في العقود الآجلة بمقدار 12.65 دولار أو بنسبة 0.64 بالمئة إلى 1962.55 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.17 بالمئة إلى 92.8.

ويقلل انخفاض الدولار من كلفة اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزاد الإقبال على المعدن الأصفر، الذي يعد ملاذا آمنا، بفعل توقعات أكثر تشاؤما بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مع ارتفاع وتيرة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وحتى الساعة 7:30 ت.غ، تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم حاجز 30 مليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 946 ألف وفاة.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي (الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى تاريخي متدن في نطاق صفر – 0.25 بالمئة، وقررمواصلة ضخ السيولة عبر برنامج لشراء سندات الشركات.

وقال البنك إن هدفه الرئيسي تعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على التوظيف، ويستهدف تضخما بمعدل اثنين بالمئة على المدى الطويل، ما يعني أنه سيبقي على الفائدة قريبة من الصفر لفترة طويلة.

وأمس الخميس، أبقى بنك انجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة في مستوى تاريخي متدن، أيضا، عند 0.1 بالمئة، وقرر مواصلة برنامج شراء السندات الحكومية والخاصة.

ألمح المركزي البريطاني إلى إمكانية خفض الفائدة إلى ما دون الصفر “إذا دعت الضرورة”، وإن حصل، سيكون أول مرة في التاريخ تنتقل فيها الفائدة البريطانية إلى المنطقة السالبة.

كما ألمح البنك المركزي الياباني إلى استعداده لتوسيع حزم التحفيز.

الأناضول