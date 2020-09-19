ليبيا – قال رئيس حزب التغيير المبعوث الخاصّ لرئيس الرئاسيّ لدول المغرب العربيّ جمعة القماطي إنّ اتفاق تصدير النفط بين القيادة العامة للقوات المسلحة وعضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق غير متوقّع له أن ينجح.

القماطي أرجع توقّعاته خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنّ المجلس الرئاسي برئيسه والمؤسّسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي طرابلس ليسوا أطرافًا فيه.

وإختتم قائلاً : “هو اتفاق من قبل شخص ولصالح مجرم حرب لا يستحقّ. ليبيا تحتاج انتخابات برلمانية في أسرع وقت، توحّد البلاد ومؤسّساتها وتبعد أطفال السياسة”.