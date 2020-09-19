روسيا – دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، روسيا والولايات المتحدة إلى تكثيف العمل المشترك لتسوية الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011.

وقال بيدرسن، في كلمة ألقاها امس خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “أدعو روسيا والولايات المتحدة للسعي إلى تحقيق تقدم في الحوار بين أعضاء اللجنة الدستورية”.

وأضاف: “كما أحثهما إلى جانب الأطراف المحورية الأخرى، بينها باقي الدول الضامنة لعملية أستانا (تركيا وإيران وروسيا) والمشاركة في اجتماعات المجموعة الصغيرة (بريطانيا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية وفرنسا فضلا عن الولايات المتحدة) وأعضاء مجلس الأمن للعمل معي من أجل تحقيق هدفنا المشترك في سوريا المتمثل في الوصول إلى تسوية سياسية بالتوافق مع القرار 2254”.

كما أشاد بيدرسن زيارته الأخيرة إلى موسكو حيث أجرى “مناقشات مهمة حول دائرة واسعة للقضايا” مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع للبلاد، سيرغي شويغو.

المصدر: وكالات