المغرب – وقع وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، امس، مذكرة تفاهم لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تنتجها شركة “إر-فارم” الروسية بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا”.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أن هذا التوقيع، الذي تم بواسطة تقنية التناظر المرئي بين الطرفين، يندرج في إطار جهود المغرب “لتأمين إمداد المملكة بكميات كافية من اللقاحات”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الصفقة بما في ذلك عدد اللقاحات التي تشملها أو قيمتها.

وأصدرت مجموعة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، في يوليو الماضي، ترخيصا يسمح لشركة “إر-فارم” الروسية بإنتاج اللقاحات التي تم تصميمها بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وفي وقت سابق من سبتمبر بدأ المغرب المشاركة في الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا مصمم من قبل شركة “سينوفارم” الصينية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد المغرب ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة في البلاد، الجمعة، عن تسجيلها 2760 حالة جديدة في أكبر حصيلة منذ بدء التفشي في المملكة.

ويبلغ العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المغرب حتى الآن 97264 حالة بينها 1755 وفاة.

المصدر: “وكالة المغرب العربي للأنباء” + “رويترز”