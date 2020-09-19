الأردن – أكدت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، امس أن الحجوزات التي ألغيت على رحلات أكتوبر المقبل، تمت في وقت سابق لتطبيق الآلية الجديدة التي أعلنت بالتزامن مع بدء تشغل الرحلات.

وقالت الملكية، إن “الآلية الجديدة تتضمن السماح بتشغيل رحلات يمكنها أن تهبط في مطار الملكية علياء يوميا ولمختلف شركات الطيران العاملة إلى المطار”.

وأشارت، إلى أنه “فيما يتعلق بالتذاكر التي أعيدت أثمانها لمن ألغيت حجوزاتهم، فأنه يمكنهم حجز تذاكر مجددا بأوقات مستقبلية”.

وأشارت، إلى أنه “متاح تغيير الحجز بذات المبلغ أو الحصول على قسيمة صالحة لسنة أو سنتين اعتمادا على نوع التذكرة”.

ووصلت إلى مطار “الملكة علياء” الدولي، الثلاثاء الماضي، أولى الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات قيدت حركة الملاحة الجوية في مارس الماضي، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال وزير النقل الأردني خالد سيف، إن “الطائرة وصلت من تركيا، الدولة ذات التصنيف الأخضر، وهي أول رحلة تصل منذ استئناف الرحلات الجوية المنتظمة الثلاثاء، وأقلت على متنها نحو 141 مسافرا”.

وأضاف، أن “الأردن سيوقف عمليات إجلاء الأردنيين من كل دولة يعيد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة معها”، مبينا أن رحلات إجلاء المواطنين من خارج المملكة مستمرة لغاية 22 من سبتمبر الحالي.

وعلقت الحكومة جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، باستثناء حركة الشحن التجاري.

المصدر: قناة “المملكة”